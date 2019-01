Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het eerste grote zonnepark in Midden-Drenthe is een feit en staat naast het biogasbedrijf van Kloosterman in Nieuweroord. Het 2 hectare grote veld met een kleine 10.000 zonnepanelen werd vrijdagmorgen 10 januari formeel geopend door de eigenaar, Johan Kloosterman en zijn zonen/mede-directeuren Wiebe, Jan-Jaap, Roelof en wethouder Jan Schipper.

De jaaropbrengst van 2 Megawatt van het zonnepark plus 0,5 Megawatt van de zonnepanelen die al op de bedrijfsgebouwen liggen, zijn voldoende om het bedrijf draaiende te houden. Daarnaast zorgt een pelletkachel (500 Kilowatt) voor de benodigde warmte voor de installaties.

De biogasinstallatie kon tot en met 2016 voorzien in haar eigen energieverbruik. Toen werd overgegaan naar volledige biogasproductie ten behoeve van groengas werd gezocht naar een alternatief voor het eigen verbruik van de installatie. Johan Kloosterman: ‘Er was meer energie nodig, bijvoorbeeld voor de compressoren voor het transport van het biogas voor Wijster.

Daartoe werden in 2017 alle beschikbare daken op het bedrijf in Nieuweroord vol gelegd met zonnepanelen, goed voor een jaarproductie van 500.000 Kwh per jaar. Daar is nu het zonnepark bijgekomen waardoor de hele biogasinstallatie in zijn eigen energie kan voorzien en zo volledig energieneutraal is.

Kloosterman is ook bezig met een zonnepark van 12,3 Megawatt aan de A37 bij Klazienaveen. Dit park met 39.000 zonnepanelen is goed voor een jaarproductie van ruim 11.000 Mwh per jaar en wordt half maart geopend. Kloosterman had al contracten lopen met Enexis voor beide zonneparken, waardoor levering op het overbelaste net gegarandeerd is. Een kwestie van een goede voorbereiding, aldus Johan Kloosterman: ‘Je moet allereest zeker weten: wil de gemeente het en is er een afnemer?’ Bij die voorbereiding hoorde ook een rondje bij de buren. Die hadden er geen problemen mee. En als je met dit soort duurzame energiebedrijven wil beginnen: ‘Dat het je core-business is. Je moet het er niet bij gaan doen.’

Aan de oprit bij het bedrijf van Kloosterman komt ook een oplaadpunt voor twee elektrische fietsen. Ook komt er een bankje met zicht op de gehele diepte van de opstelling, op de maïsvelden en en de bomen langs de Geesserraai. Passanten wordt info geboden over het bedrijf en het zonnepark.

Wethouder Jan Schipper sprak lovende woorden en memoreerde aan het langdurige proces: ‘Het is een belangrijke mijlpaal en een zichtbaar voorbeeld van duurzame energie-opwekking. Vier jaar geleden kwam de familie Kloosterman bij de gemeente langs met het verzoek om een zonnepark te realiseren. Stroom van het net en diesel moesten wijken voor zonne-energie. We hadden nog geen beleid en het plan moest in de pauzestand. In 2016 was er een principe-akkoord en begin 2017 ging de raad akkoord. Er waren geen zienswijzen dankzij het brede draagvlak in de buurt en in juni 2017 kon de vergunning worden verstrekt.’

Voorlopig is de deur in Midden-Drenthe dicht voor nieuwe grote zonneparken, want nieuw gemeentelijk beleid staat in de steigers en er zijn capaciteitsproblemen van het stroomnetwerk. Er liggen in ieder geval 41 aanvragen op de plank en als die allemaal uitgevoerd worden is dat goed voor 1200 ha aan panelen.