Geschreven op 29-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord heeft GroenLeven een zonnepark gebouwd met de grootte van 14 hectare.

De 43.500 zonnepanelen leveren genoeg stroom voor zo’n 4.000 huishoudens.

De zonnepanelen werden geplaatst op een lap grond naast Koopman International. Dat is tussen de Muntweg en de Kuinderweg.

Zonnepark Emmeloord is het grootste zonnepark van Flevoland en kan een derde van alle huishoudens van Emmeloord van stroom te voorzien.

De gemeente Noordoostpolder is zeer content met de komst van het zonnepark omdat het een belangrijke bijdrage levert aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. Wethouder Andries Poppe: ‘De kansen die we kunnen benutten, pakken we graag met elkaar op. Dit zonnepark laat zien dat het bedrijfsleven inspeelt op de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Het is steeds meer de samenleving die het doet’.

De komende jaren staat de aanleg van meer grote zonneparken gepland in Flevoland, onder meer langs de snelweg bij Zeewolde en mogelijk ook bij Almere Buiten.

