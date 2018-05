Mooi. De gemeente Brummen in Gelderland heeft toestemming gegeven voor de bouw zonnepark Elzenbos. Het zonnepark wordt gerealiseerd door de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie.

Het zonnepark komt in de Elzenbos, in de oksel van de Elzenbosweg en de N348, waarbij het beoogde park direct tegen de provinciale weg aan komt te liggen. Het biedt ruimte aan 7.500 tot 8.000 zonnepanelen.

BrummenEnergie is een initiatief van inwoners uit Brummen. Wij willen het stroomgebruik in de gemeente Brummen in 2030 volledig duurzaam en zelfvoorzienend hebben. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente net zoveel stroom duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt.

Het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast waarbij het noodzakelijk is dat het Gelders Genootschap daartoe positief adviseert.

Verder moet BrummenEnergie aantonen dat ze constructief overleggen met omwonenden en gebruikers van het plangebied. Ook is afgesproken dat er een realisatieovereenkomst wordt aangegaan tussen de gemeente Brummen en BrummenEnergie.

In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de landschappelijke inpassing en over het inzetten van gronden die in eigendom zijn van gemeente Brummen, voor het ontwikkelen van een zonnepark.

Voor de realisatie van een zonnepark is een omgevingsvergunning nodig. Deze kan door BrummenEnergie nu bij de gemeente worden aangevraagd.