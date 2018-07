Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Als het aan de gemeente Roosendaal ligt komt er in het overloopgebied langs de Roosendaalse Vliet een enorme weide vol met zonnepanelen.

Tussen de snelweg A58 en de Weihoek in Roosendaal komt een groot zonnepark: De Zonneakker Weihoek. Dat hebben de gemeente Roosendaal en energiebedrijf Odura uit Den Bosch bekend gemaakt.

De zonneweide moet het grootste zonnepark (of solarpark) van Brabant worden. De gemeente heeft de samenwerking met DIEPP Solar Energy Projects (DIEPP) aangekondigd, het nog aan te leggen park is zo’n 30ha groot.

Deze zogenaamde zonneweide is gepland in een buitendijks gebied en biedt ruimte aan circa 115.000 zonnepanelen hetgeen een jaarlijkse energieopbrengst op moet gaan leveren voor zo’n 10.000 huishoudens.

Het plan behoort tot de grootste parkontwikkeling van Noord-Brabant. Voor het park is een netaansluiting met Enexis afgestemd. De aanleg van dit Solarpark moet er mede voor gaan zorgen dat de stad Roosendaal Futureproof gaat worden om ook de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. De gemeente Roosendaal heeft als doelstelling om binnen 5 jaar zo’n 75 hectare aan zonneweide te gaan ontwikkelen.

Zonneakker Weihoek, zoals het park gaat heten, is twee keer zo groot als de zonneWIJde in Breda en moet in de loop van 2019 aangelegd worden. Het terrein ligt tussen de Holderbergsedijk en de Evertkreekweg. Het wordt nu gebruikt als overloopgebied door Waterschap Brabantse Delta bij hoog water.

In het voorgenomen duurzame energiepark kunnen inwoners van Roosendaal gaan deelnemen. Door middel van een onafhankelijk crowdfunding platform zal het mogelijk zijn zonne-aandelen te kopen in het zonnepark vanaf €25. Het basisrendement van deze zonne-aandelen ligt op 3,5%. Het jaarlijks rendement wordt uitgekeerd op basis van de productie van het zonne-energieproject- hetzelfde principe als bij zonnepanelen op eigen daken. Op het einde van de deelname krijg de deelnemer de eigen investering weer terug, net als bij een obligatie. Het rendement van een crowdfunding deelname kan oplopen naar een projectrendement tussen de 5-6%.