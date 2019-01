Geschreven op 16-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Ten noordwesten van Assen komt mogelijk een zonnepark van 13.800 panelen. Het vermogen wordt zo’n 4 Megawatt.

Het park heet De Lichtkiem en wordt aangelegd op zo’n 3 hectare landbouwgrond aan de Asserwijk.

De naam verwijst naar een aardappelschuur waar de aardappels in het licht moesten kiemen.

De 13.600 panelen moeten een vermogen van zo’n 4 megawatt opleveren en de opstelling zal zo’n 1,70 meter hoog worden. Om het park komt een hek van 1,80 meter hoog.

Scharrelkippenboer Henk Heukers stopt na dertig jaar met zijn agrarische bedrijf. Achter zijn boerderij wordt drie hectare weiland vol gelegd met bijna 13.600 zonnepanelen. De grond is van de 59-jarige agrariër Henk Heukers, die als boer geen toekomst meer ziet op die locatie. Dat heeft vooral te maken met ligging van de grond (die ligt nabij de wijk Kloosterveen) en de golfbaan. ,,We werden steeds meer ingesloten en kwamen in de knel. Dit was het moment voor ons om te stoppen’’, aldus Heukers, die zowel akkerbouwer als kippenboer was. Heukers is inmiddels gestopt met het bedrijf.

Om zonnepark De Lichtkiem rendabel te krijgen, is het noodzakelijk om een zogeheten SDE+-subsidie aan te vragen en te krijgen.