Geschreven op 5-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Naast de nieuwe, moderne woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden hebben GroenLeven en Blitsaerd Solar zonnepark Blitsaerd gerealiseerd. Onlangs werd het zonnepark aangesloten op het net en in gebruik genomen.

Het zonnepark levert nu, naast een significante bijdrage aan de verduurzaming van Leeuwarden, voldoende groene stroom voor zo’n 1.600 huishoudens.

Het zonnepark ligt direct naast de locatie waar de finish van de Elfstedentocht traditioneel plaatsvindt: hét toonbeeld van de Friese, duurzame toekomst. De zonneweide telt 14.500 zonnepanelen en produceert genoeg stroom voor zo’n 1.600 huishoudens in de naastgelegen

Het zonnepark is gerealiseerd in samenwerking met diverse lokale ondernemers. Gino Visser, projectmanager bij GroenLeven: ‘Voorafgaand aan de bouw hebben we de samenwerking opgezocht met Jelle Bijlsma uit Gytsjerk, die het terrein bouwrijp heeft gemaakt. Verder hebben hebben we de handen ineengeslagen met Project Service Friesland (PSF), Visser en Smit en Mannen van Staal voor de bouw van het park. Zo is de komst van het zonnepark goed voor de omgeving op verschillende niveaus.’

Blitsaerd Solar is een dochter van Wind Solar die op meerdere plekken initiatieven heeft ontplooid voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van relatief kleinschalige zonnebronnen. Blitsaerd Solar: ‘De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. Nieuwe woningbouwontwikkelingen zullen nieuwe installaties vergen. All-electric-systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger elektriciteitsverbruik, wat natuurlijk op verantwoorde wijze opgewekt moet worden. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden worden zonneparken aangelegd die voldoende stroom opwekken voor hele woonwijken.’

Het zonnepark is aangelegd op het terrein naast het Natura 2000-gebied De Groote Wielen. Na een uitgebreide ecologische studie is gebleken dat de komst van het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de flora en fauna van het naastgelegen natuurgebied. Door speciale vegetatie aan te brengen bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd. Daarnaast is er met het ontwerp zo rekening gehouden dat het zonnepark past in het landschap. Zo zorgen de strakke, rechte lijnen van het zonnepark voor een rustig ogende toevoeging aan het landschap. Verder zal er om het zonnepark een groene zone aangelegd worden met aanzienlijke rietkragen en een gevarieerde lage begroeiing om het zicht van de aanwonenden op het zonnepark te beperken.

