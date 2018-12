Geschreven op 26-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Dorhout Mees in Biddinghuizen heeft plannen voor een zonnepark met 140.000 zonnepanelen in Biddinghuizen.

Dat is net zoveel als het grootste zonnepark van Nederland op dit moment dat ligt bij Vlissingen.

Zonnepark Scaldia in Vlissingen en Borsele heeft ruim 140.000 zonnepanelen en kan jaarlijks zo’n 50 megawatt aan stroom opwekken.

Ook het zonnepark van Dorhout Mees moet ten minste 50 megawatt gaan opwekken. Dat is goed voor de elektriciteit van 14.000 huishoudens. Het wordt niet het allergrootste zonnepark van Nederland, want in Groningen wordt het komend jaar zonnepark Midden-Groningen (zie foto) geopend dat ruim dubbel zo groot is met 320.000 zonnepanelen. Ook in Hoogezand-Sappemeer en Vlagtwedde wordt gewerkt aan grote zonneparken met 320.000 zonnepanelen.

Dorhout Mees heeft over de plannen al uitvoerig overlegd met de provincie Flevoland en de gemeente Dronten. Het zonnepark sluit aan bij het beleid van zowel de provincie als de gemeente. Dronten is dan ook voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen. Volgens de wet is het plan zó groot, dat de coördinatie bij het Rijk zou moeten liggen. Mede omdat het zonnepark niet strijdig is met Windplan Groen, heeft het ministerie de ‘Rijkscoördinatrieregeling’ buiten toepassing verklaard.

