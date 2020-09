Geschreven op 3-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

TPSolar is gestart met de bouw van Zonnepark Berkelweide in Lochem. Dit is het vierde zonnepark van TPSolar en tevens het tweede zonnepark in Lochem, eerder realiseerde wij namelijk Zonnepark Armhoede in Lochem.

Zonnepark Berkelweide zal een totale oppervlakte van circa 9,5 hectare hebben en ligt net buiten de kern van Lochem, in de kruising van de N346 en het Twentekanaal.

Er zullen in totaal ongeveer 21.600 zonnepanelen worden geplaatst die circa 9,7 megawattpiek aan duurzame energie zullen gaan opwekken. Ter vergelijking, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ruim 2.700 gemiddelde huishoudens. De planning is dat het zonnepark eind 2020 operationeel zal zijn.

De verwachting is dat de bouwactiviteiten eind oktober grotendeels klaar zijn, dan volgt er nog een periode van ruim anderhalve maand waarin de laatste kleine dingen worden afgerond en alle delen van de installatie worden getest en gekeurd, ook door onafhankelijke specialisten. De oplevering zal afhangen van o.a. de planning van Liander voor wat betreft het aanleggen van de kabel naar het naastgelegen hoogspanningsstation. Over twee weken hebben we overleg over het aanleggen van alle groenbeplanting, wat in het komende plantseizoen (november-februari) op de planning staat.

Als het plan straks gerealiseerd is, kunnen inwoners van Lochem met voorrang financieel participeren in het zonnepark. Details daarover worden begin 2021 bekend gemaakt.

