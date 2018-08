Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De plannen voor het grootste zonnepark van Breda op de Bavelse Berg komen in een stroomversnelling. Komende donderdag al wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen. Begin oktober moet een aanvraag voor miljoenen aan Rijkssubsidie de deur uit zijn.

Eigenaar Sweco van de 23 meter hoge en 35 hectare grote voormalige vuilstort (1968-1992) wil bovenop en aan de zuid- en oostkant een omvangrijk zonnepark realiseren.

Het bedrijf Rooftop gaat Zonneweide Bavelse Berg exploiteren.

et bewoners is gesproken: er worden bomen geplant die in tien jaar tijd 13 tot 15 meter hoog worden en het zicht op de berg ontnemen. Tussen de huizen en de berg wordt nog eens metershoog bosplantsoen en struweel geplant. Wil de stad in 2044 energieneutraal zijn dan zijn zonnedaken alleen niet genoeg. Zonneparken zijn noodzakelijk, stelt het college. Er zijn ook zorgen over versterking van geluid van evenementen op Breepark door de verharding met panelen en de weerkaatsing. De extra geluidsbelasting zou, als daar al sprake van is, zou slechts gering zijn.

Met Defensie volgt nadere afstemming omdat het zonnepark in de invloedssfeer ligt van de vliegbasis Gilze-Rijen. De schittering van de panelen kan hinder opleveren, de communicatieapparatuur kan verstoord raken door magnetische velden en laagvliegende heli’s kunnen het zonnepark mogelijk beschadigen. De dorpsraad Bavel heeft geen zienswijze ingediend maar dringt wel aan op groene in plaats van zwarte of blauwe panelen. Voorzitter Toine van Es: ,,Een groene coating valt mooi weg in het landschap.” Tot nu toe is de ZonneWijde Breda met bijna 7.000 panelen op bedrijvenpark Steenakker het grootste zonnepark in de stad.

