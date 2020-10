Geschreven op 13-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf start in het vierde kwartaal van 2020 een openbare inschrijving voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een zonnepark in de gemeente Assen.

Het toekomstige zonnepark is gelegen naast de snelweg A28 in Assen. De gemeente Assen is actief betrokken bij de energietransitie en staat dan ook positief tegenover de realisatie van een zonnepark op deze locatie.

Het uit te geven terrein heeft een oppervlakte van circa 1,5 hectare. Het zonnepark mag geen hinder opleveren voor het verkeer op de A28. Daarom zal een WBR-vergunning van Rijkswaterstaat moeten worden verkregen.

Er kan op deze locatie een zonnepark van circa 2 MW worden gerealiseerd. De realisatie van een zonnepark past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. De ontwikkelaar zal in overleg met de gemeente Assen een vrijstellingsprocedure moeten doorlopen. Het project dient te voldoen aan het beleidskader Zonneparken in Assen.

