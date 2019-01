Geschreven op 4-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport hebben bekendgemaakt dat er eenzonnepark op het vliegveld zal worden gerealiseerd. De bouw moet in de tweede helft van 2019 starten.

Unisun Energy gaat in Rotterdam het vliegveld van 23,1 megawattpiek aan zonnepanelen voorzien.

Met naast het zonnepark onder meer een Hospitality Campus en een Expertisecentrum Elektrisch Vliegen levert het door de gemeente en het vliegveld in 2018 gestarte programma Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) vanaf dit jaar concrete resultaten en projecten op. Met het RHIA-programma willen Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de gemeente werkgelegenheid voor stad en regio creëren, private investeringen ontlokken en innovatieve bedrijvigheid ontwikkelen.

Het project Solar Park zorgt dus voor een zonnepark dat komt naast de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De verwachting is volgens de gemeente dat RTHA, Schiphol Group en de eigenaar en exploitant van het zonnepark dit jaar tot overeenstemming komen en dat in de tweede helft van 2019 de aanleg van het zonnepark van start kan gaan.

Nauw hieraan verbonden is het ‘Solar Energy to H20′-project waarin uiteindelijk met bedrijven een installatie wordt gebouwd die van de ‘overtollige’ zonne-energie van het zonnepark, waterstof-brandstofcellen produceert voor toepassing in de elektrisch aangedreven bussen en voertuigen op het luchthaventerrein. Ook komt er een onderzoek naar andere toepassingen van de brandstofcellen, zoals aanlichting van startbanen en verlichting van de luchthaven.

