Natuur Geschreven op 11-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

70F ontwierp een zonnepanelendak boven de snelweg A6, het plan zal worden uitgevoerd binnen het masterplan van MVRDV voor de Floriade 2022 in Almere.

Het concept is al in 2015 bedacht, maar werd recent ‘geadopteerd’ door NUON/Vattenfall, welke nu de opdrachtgever is van het plan.

Het project won onlangs de WAFX prijs op het WAF festival, de prijs wordt uitgereikt aan een project dat oplossingen biedt binnen urgente vraagstukken, zoals klimaat, water, culturele identiteit of ethiek.

In de eerste plaats ontwikkelde 70F het plan om de kostbare grond te besparen in dichtbevolkte gebieden. Daarnaast functioneert het ontwerp als geluidswal, het project genereert een geluidsreductie van 18 dB.

MVRDV ontwierp het masterplan voor de Floriade van 2022. Aan de tienjaarlijkse wereldtuinbouwexpositie voegde het bureau een woonwijk van circa 660 woningen toe. Almere Floriade wordt een raster van tuinen op een 45 hectare groot vierkant schiereiland. Elk blok zal worden gewijd aan verschillende planten, een plantenbibliotheek alfabetisch georganiseerd. De blokken zijn elk gewijd aan een breed scala aan verschillende programma’s, van paviljoens tot huizen tot kantoren. MVRDV wil van de Expo en het nieuwe stadscentrum een plaats maken waar voedsel en energie wordt geproduceerd.

Zie ook: Floriade 2022: Wereld Tuinbouw Expo Almere – Growing Green Cities – Het Innovatiepaviljoen van de Provincie Flevoland op de Floriade 2022 in Almere – Op Weg Naar De Floriade 2022: Zes Groene Etalages Langs Verbrede Waterlandseweg (N305) – Op weg naar Floriade in Almere in 2022 – Zonnepark Solarcity Lelystad tussen A6 en Vliegveld Lelystad Met 115.000 Zonnepanelen by BAM – De Eerste Energieneutrale Snelweg van Nederland: Duizenden Zonnepanelen op Knooppunt Almere