Voor niets gaat de zon op. Dat neemt woningcorporatie Woonforte na de zomervakantie wel heel erg letterlijk.

De corporatie start dit najaar met het plaatsen van gratis zonnepanelen op de daken van 3.000 eengezinshuurwoningen.

Woonforte en De Zoncorporatie ondertekenden onlangs het contract voor het leggen en beheren van de zonnepanelen.

Woonforte start na de zomervakantie met het leggen van de eerste zonnepanelen. Dit zijn daken die sterk genoeg zijn om de panelen te dragen en er wordt in de nabije toekomst geen onderhoud uitgevoerd aan deze woningen.

De eerste huurders van woningen in de Piet Heinstraat, Heemskerkstraat, Evertsenstraat, Kortenaerstraat, Pieter Floriszstraat, Zoutmanstraat in Alphen aan de Rijn hebben inmiddels een brief van Woonforte ontvangen. Aanmelden hoeft niet, de installateur neemt contact op met de huurder. De installateur inspecteert het dak. Hij bepaalt hoeveel panelen er op het dak kunnen komen. Dit is afhankelijk van de ruimte op het dak. Zijn er bijvoorbeeld dakramen, een dakkapel of een zonneboiler dan is er vanzelfsprekend minder ruimte voor zonnepanelen. Het minimum aantal is vier panelen. Huurders krijgen geen huurverhoging voor de zonnepanelen. De geschatte besparing voor de huurder is zo’n 20 tot 40 per paneel per jaar.

Woonforte investeert bijna 20 miljoen in de zonnepanelen voor de 3.000 eengezinswoningen. Woonforte start in 2018 met 500 woningen. Daarna zal de corporatie jaarlijks zo’n 650 woningen van zonnepanelen voorzien. Het project is in 2022 klaar.

Woonforte werkt hard aan het duurzaam maken van woningen. Nieuwbouwwoningen worden vanaf nu gasloos gebouwd en in onderhoudsprojecten worden de woningen goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Met dit zonnepanelenproject worden de bestaande eengezinswoningen duurzamer. Dat is goed voor de portemonnee van de huurder en voor het milieu.

