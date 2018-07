ABN Amro, het Veldhovense bedrijf OVVIA en het fonds voor hernieuwbare energie van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stellen samen ruim 12 miljoen euro beschikbaar voor de installatie van zonnepanelen op bedrijfspanden in Brabant. Dit gebeurt zonder recht van opstal.

OVVIA uit Veldhoven is verantwoordelijk voor de exploitatie van zonnedaken volgens het Energy service company (ESCo)-concept. Een ESCo is een belangrijke schakel bij de reductie van CO2 in het kader van de nieuwe klimaatwet.

Dankzij de samenwerking kunnen Brabantse ondernemers voldoen aan hun wettelijke verplichtingen onder de nieuwe klimaatwet, zonder zelf te investeren. In de discussie over de financiering van de klimaatdoelstellingen neemt ABN AMRO met deze investering als een van de eerste Nederlandse banken een standpunt in: als bedrijven voldoen aan bepaalde voorwaarden is investeren in zonnepanelen mogelijk zonder dat de bank een recht van opstal eist.

In het ESCo-concept staat het ‘pay-per-use’-principe centraal. De ESCo investeert in de aanleg en het onderhoud van installaties die nodig zijn om energie te besparen. In ruil voor deze investering betalen gebruikers een maandelijkse vergoeding, die lager is dan de besparing op de energierekening.

