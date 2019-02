Geschreven op 31-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepanelen kopen is een lastig karwei. Met de tips van Bright wordt het een stuk makkelijker.

Er zijn veel dingen waar je aan moet denken als je zonnepanelen wilt kopen. Passen ze wel op je dak? Hoeveel heb je er nodig? Wat kost het om ze te installeren? En wanneer heb je de zonnepanelen terugverdiend?

Merijn beantwoordt in deze video die vragen en geeft je meer tips over zonnepanelen.

In het kort de tips uit de video op een rij.

1. Check of je dak geschikt is voor zonnepanelen op Zonatlas.

2. Zorg dat een installateur ook bij jouw thuis komt kijken. Laat je niet op afstand zonnepanelen aansmeren.

3. Is je dak niet geschikt? Dan kan je via andere initiatieven alsnog zonnepanelen nemen, zie SolarGreenpoint.

4. Hoeveel panelen je nodig hebt, hangt af van je verbruik en van het vermogen van de panelen. 14 panelen van 270 wattpiek is genoeg voor een gemiddeld huishouden.

5. Voor de looks heb je tegenwoordig behoorlijk wat opties, maar de standaardopties zijn een zwart of een blauw paneel. Zwart is meestal iets duurder en levert iets minder stroom dan blauw, maar is ook mooier.

6. Let ook op de garantie die je krijgt. Er staan vaak kleine lettertjes die ervoor zorgen dat de garantie vaak vervalt. Tip: koop Europese waar, want dan gelden Europese garantie-regels.

7. Staar je niet blind op de terugverdientijd. Je kan goedkope panelen nemen die snel zijn terugverdiend. Toch is het beter om iets duurdere te nemen die langer meegaan. Uiteindelijk leveren die meer op.

