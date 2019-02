Geschreven op 13-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Cv-ketel- en warmtepomfabrikant Remeha heeft in Apeldoorn een zonnepanelen dak met 1.750 zonnepanelen in gebruik genomen.

Hiermee kan het bedrijf ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik van het bedrijf zelf opwekken.

De zonnepanelen zijn geplaatst door BonGo Solar.

Het gebruik van zonne-energie is maar één onderdeel van de verduurzaming die Remeha in zijn bedrijfsvoering doorvoert. De ingebruikname van de zonnepanelen vormt onderdeel van een verduurzamingsoperatie waar Remeha gestaag aan werkt.

Om op het stroomgebruik te besparen, liet Remeha al in 2017 in de assemblagehal 650 led-armaturen installeren. Vorig jaar volgde de installatie van energie- en waterbesparende douches.

Met alle maatregelen die Remeha neemt en nog zal nemen, wil het bedrijf zijn klanten en medewerkers meenemen over de Walk of Energy. Zo staan er bij het pand 2 speciaal aangeschafte elektrische fietsen die medewerkers kunnen gebruiken. Ook zijn er al meerdere laadpalen voor elektrische auto’s; een aantal dat Remeha op termijn kan uitbreiden tot 20 laadpunten. Ook stapt Remeha, zodra de huidige contracten aflopen, voor zijn poolauto’s over op elektrische auto’s.

Zie: HRe-ketel Remeha wint VSK Award