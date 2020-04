Geschreven op 2-4-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

SolSolutions heeft bij De Hoog Orchideeën langs de N470 een indrukwekkend zonnepanelengevel geïnstalleerd.

Het betreft 504 panelen van 1.84 x 1 meter per stuk, die samen een wand vormen van 5.5 meter hoog en 170 meter lang.

Samen moeten die zo’n 110.000 kWh op jaarbasis gaan leveren en dat juist als de zon laag staat.

Leon Bruinen, directeur SolSolutions plaatste onlangs een foto van het project op LinkedIn en kreeg veel bewondering maar ook veel vragen. “Een wand? Rendement juist in de winter? Ik leg het altijd zo uit. Een paar jaar geleden waren zonnepanelen 2x duurder en stroom niet veel goedkoper. En toen kon het ook uit. Het is puur een rendementsberekening. Natuurlijk kan niet iedere teler dit doen vanwege de instraling, maar in dit geval heeft de kweker de schermen sowieso voor meer dan 90% van de tijd gesloten. Daarnaast past het in zijn specifieke energievraag, en speelt ODE, de transportkosten en –belasting een rol. Daarom kan het niet alleen uit, het is voor deze tuinder zelfs een uitkomst.”

De afgelopen jaren is het rendement van de panelen sterk verbeterd. “Zag je vroeger alleen panelen op het zuiden, nu zie je ze overal en moesten ze vroeger onder een specifieke hoek geïnstalleerd worden en het liefst nog verstelbaar zijn ook, nu maalt ook daar niemand meer om.”

Om het rendement van zonnepanelen te berekenen, hanteert men een getal dat het zogenaamde piekvermogen weergeeft. Onder ideale omstandigheden is dat 1kwh en de kunst is daar zo dicht mogelijk in de buurt te komen. “Op een dak haalt men tegenwoordig maximaal ongeveer 0.95. Voor de gevel is dat 0.66, ruim 2/3 dus. Daarnaast is hier bijzonder dat de panelen leveren juist als de zon laag staat. In de winter staat deze overdag onder een hoek van 13 à 14 graden op de gevel. En daar weer een voordeel van is dat de tuinder zonne-energie levert als anderen dat niet doen. Omdat de in de winter duurzaam opgewekte stroom zogezegd kostbaarder is dan die op een zomerse dag, zou je kunnen zeggen dat het rendement misschien zelfs nog wel beter is dan van zonnepanelen op het dak.”

De terugverdientijd schat Leon op ongeveer 8,5 jaar. Last but not least zit een deel van de winst natuurlijk ook in iets dat zich niet zo makkelijk laat uitrekenen. Met deze gelikte wand heeft De Hoog zich ook een gelikte, hippe en vooral ook duurzame uitstraling aangeschaft, een puik stukje pr.