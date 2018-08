Geschreven op 13-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Tien openbare besturen in Zuid-West-Vlaanderen plaatsen vanaf 2019 zonnepanelen op hun patrimonium met burgerparticipatie. Intercommunale Leiedal treedt op als aankoopcentrale.

Het initiatief ligt in de lijn van een beslissing die eerder genomen werd door de intercommunale om bij toekomstige projecten inzake hernieuwbare energie te streven naar minstens 50% burgerparticipatie.

Via het Burgemeestersconvenant engageerden dertien steden en gemeenten uit de regio zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare besturen moeten hierin het voorbeeld geven en sneller dan de private markt beantwoorden aan de doelstellingen. Dat gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Vele daken van openbare gebouwen zijn alvast geschikt voor zonnepanelen. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de energietransitie. Soms hebben die wel de middelen, maar niet de mogelijkheden of de kennis om de zonnepanelen te leggen.

De overheidsopdracht werd opengesteld op 18 juli. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 1 oktober 2018 melden. In het najaar zal de opdracht gegund worden. Op basis van deze gunning kunnen de deelnemende openbare besturen vanaf 2019 zes jaar lang zonnepanelen laten plaatsen op het eigen patrimonium. De keuze voor derdepartijfinanciering is gebaseerd op de opdracht die Kuurne op de markt zette in 2017. Dit moet het de andere lokale besturen eenvoudiger maken om gelijkaardig tewerk te gaan. Bovendien is het belangrijk om ook de burgers mee te krijgen in dit verhaal. Vaak ervaren mensen enkel de lasten van projecten rond het opwekken van hernieuwbare energie (bv. bij windmolenprojecten). Dankzij de burgerparticipatie zijn er ook lusten voor de burgers, wat een groter maatschappelijk draagvlak creëert.

Zie ook: Grootste Zonnepark Van De Benelux: Kristal Solar Park Met 377.000 Zonnepanelen in Lommel – Een Op 250 Vlaamse Gezinnen Heeft Al Zonnepanelen Geïnstalleerd