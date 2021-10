Het collectieve zonnedak van Teva is officieel geopend. Op het dak van het bedrijf in de Waarderpolder liggen 376 zonnepanelen, waar buurtbewoners zonnestroom van afnemen.

Dit is het derde dak dat geopend is van de in totaal vijf collectieve zonnedaken die Haarlem in 2021 erbij krijgt.

Buurtenergiecoöperatie Haarlem Noorderlicht zorgde voor de bouw van het zonnedak op Teva en wekt de stroom op voor de leden. De panelen zijn van de coöperatie, de leden investeren mee en krijgen een deel van de zonnestroom. Het dak is nu officieel geopend, maar was al vanaf eind mei in werking. Sindsdien is er al 58.000 kWh opgewekt. Dat is het jaarlijks elektraverbruik van 21 huishoudens.

Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout: “Ik vind het mooi dat Teva het dak beschikbaar stelt aan buurtbewoners. Zo draagt Teva bij aan de duurzame ambities van Haarlem en het eigen bedrijf. Teva is al langer bezig met duurzaamheid en tekende in 2019 de Green Deal Zorg. Hopelijk volgen steeds meer dak-eigenaren dit goede voorbeeld. Ook de gemeente zet waar het kan de eigen daken in voor het opwekken van zonnestroom. En in de openbare ruimte zoeken we naar oplossingen om energie op te wekken zoals op parkeerterreinen en rondom de stad.”

Haarlemmers die niet op eigen dak zonnepanelen kunnen leggen, kunnen meedoen aan een collectief zonnedak. Met collectieve zonnestroom verdienen deelnemers in ongeveer tien jaar de investering terug. Er komt ook een zonnedak op de Rudolf Steiner school met 410 panelen. Buurtbewoners kunnen zich inschrijven bij coöperatie Spaarnezaam.

Haarlem Noorderlicht is een buurtenergiecoöperatie. De naam zegt het al: energie opwekken met de buurt. Alle leden wonen in Haarlem, de stroom komt uit Haarlem, helemaal lokaal. En natuurlijk duurzaam: we wekken samen 100% groene stroom op. Om lid te worden hoef je zelf geen dak te hebben: we wekken stroom op met zonnepanelen op een aantal gezamenlijk daken. De panelen zijn van de coöperatie, jij investeert mee en krijgt een deel van de zonnestroom. Simpel zat.