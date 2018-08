Geschreven op 2-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het dak van de Milieustraat in Oosterhout wordt nog voor het einde van dit jaar door Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) voorzien van 1.427 zonnepanelen.

Iedere Oosterhouter kan met een Zon Obligatie aandeelhouder worden van het zonnedak-project.

De installatie op het dak van de milieustraat is het eerste grote project in Oosterhout dat voortkomt uit de subsidie van duurzame energieproductie (SDE). Gerrit Janssen, Cees Smulders, Bart van Riel en Bart van Nies, allen vrijwilligers van ONE zaten vele uren met de gemeente, de leverancier van de zonnepanelen en het Energieloket uit Vught om de tafel om het plan vorm te geven. Nu, zo’n anderhalf jaar later is de finish in zicht. Janssen: ‘We doen het voor de inwoners die geen beschikbaar dak hebben of niet voldoende financiële middelen om te investeren in zonne-energie. ‘

Inwoners van Oosterhout krijgen de kans om voor 25 euro per zonnedeel aandeelhouder te worden. Eén zonnepaneel bestaat uit 24 zonnedelen. Leden van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) krijgen voorrang op een aandeel. Geïnteresseerden kunnen zich nu al opgeven. Binnenkort komt een link beschikbaar waar je je definitief in kunt schrijven.

ONE adviseerde ook nog over andere duurzame investeringen op de gemeentewerf. Het stroomverbruik is op jaarbasis 230.000 kwH, waarvan nog bijna 130.000 wordt terug geleverd. Het is gunstiger om die stroom zelf te gebruiken, daarom schaft de gemeente ook laadpalen aan en oriënteren ze zich op de aanschaf van elektrische voertuigen. De gemeente staat ook positief tegenover het advies om de huidige CV-ketel en het ventilatiesysteem van de Milieustraat om te ruilen voor een warmtepompinstallatie. Zo wordt de gemeentewerf nog duurzamer.

Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) is een ideële coöperatie die het gebruik van duurzame energievormen in Oosterhout stimuleert. Zij komt voort uit de daadkracht van vrijwillig betrokken ondernemers en inwoners van Oosterhout, die zich geheel belangeloos inzetten.