Geschreven op 3-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Alweer een zonnedak erbij in Nederland. Dit keer op de Fokker Terminal in Den Haag waar 600 zonnepanelen zijn aangebracht.

Het zonnedak, gerealiseerd door Rooftop Energy, heeft een oppervlak van circa 1000 vierkante meter.

De installatie gaat ongeveer 164.000 kilowattuur zonnestroom per jaar produceren en voorziet daarmee in ongeveer 70 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van de Fokker Terminal per jaar.

De Fokker Terminal is een karakteristiek en inspirerend industrieel gebouw. De voormalige school voor luchtvaarttechniek is in 2009 herontwikkeld tot evenementenlocatie voor de zakelijke markt. Sinds begin 2018 staat het gebouw op de Haagse monumentenlijst. De locatie is door de ligging nabij de snelwegen A4 en A12 zeer goed bereikbaar en beschikt over 400 parkeerplaatsen.

