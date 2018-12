Geschreven op 29-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Nieuwegein is KiesZon voor CBRE Global Investors gestart met de realisatie van een ruim 14.000 panelen tellend zonnedak.

Jaarlijks zullen de zonnepanelen, die op het dak van een distributiecentrum komen, 3.500.000 kWh aan duurzaam opgewekte energie produceren.

KiesZon neemt de ontwikkeling, realisatie en na oplevering de exploitatie van het zonnestroomproject voor haar rekening.

CBRE Global Investors, één van ’s werelds toonaangevende investeerders in onroerend goed, hecht veel waarde aan de inpassing van duurzaamheid. Zij streven binnen dat kader onder meer naar het verbeteren van energie-efficiëntie, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vertragen van klimaatverandering.

KiesZon, 100 procent dochter van duurzame energieleverancier Greenchoice, startte in oktober met de realisatie van het zonnedak in Nieuwegein. Naar verwachting zal het zonnedak nog dit jaar aan het net worden gekoppeld. Daarna wekken de panelen jaarlijks 3.500.000 kWh aan duurzaam opgewekte energie op. Dat is, ter vergelijking, genoeg groene stroom om ruim 1.000 huishoudens een jaar lang van schone elektriciteit te voorzien.

Frank Heijckmann, algemeen directeur KiesZon, geeft aan dat het verkleinen van de CO2 footprint met behulp van zonnepanelen op meerdere manieren een positieve uitwerking heeft voor organisaties zoals CBRE GI. “Door de vele vierkante meters dakoppervlak in te zetten voor de opwek van duurzame energie worden direct twee vliegen in één klap geslagen. Zonnepanelen hebben namelijk een positieve impact op het energielabel en de energiekosten worden verlaagd. Een win-win situatie.”