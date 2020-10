Geschreven op 12-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

PVH Europe, het wereldwijde hoofdkantoor van Tommy Hilfiger en de Europese kantoren van Calvin klein, heeft in Venlo iets meer dan 48.000 zonnepanelen in gebruik genomen.

Het zonnedak van de VE-COMMERCE Logistic Campus op het opslag- en distributiecentrum dat eigendom is van het Belgische logistiek vastgoedbedrijf Heylen Warehouses kent een oppervlakte van 12,6 hectare en een capaciteit van ruim 18 megawattpiek. Het is gebouwd door IZEN dat voor de zomer al het laatste zonnepaneel plaatste.

Het immense zonnedak produceert genoeg duurzame stroom voor het distributiecentrum, alle magazijnen, kantoren en winkels van PVH Europe in Nederland. Het gebouw is bekroond met het BREEAM-certificaat zeer goed.

PVH is lid van RE100, het initiatief voor duurzame elektriciteit onder leiding van de Climate Group, en heeft zich ertoe verbonden in het kader van RE100 in 2030 100 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare-energiebronnen te betrekken.