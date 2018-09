Geschreven op 4-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Amsterdam Pirates is een honk- en softbalclub in het westen van Amsterdam. Ze hebben 450 leden, jong en oud en spelend op verschillende niveaus.

In 2016 wonnen de Pirates de Europa Cup voor clubs en het eerste herenteam behoort tot de top twee van Nederland. Ook de pupillen spelen in de top van Nederland mee.

Naast de sportieve prestaties levert deze sportvereniging ook een heel duurzame prestatie. De leden kunnen het grootste gedeelte van hun jaarlijkse energieverbruik voortaan zelf opwekken met onder meer 340 zonnepanelen die op het dak van het clubgebouw zijn geplaatst.

Voorzitter Koen Gijsbers vertelt hoe dit tot stand kwam: “Onze penningmeester Remko de Bie kwam zo’n drie jaar geleden met het idee. Hij werkt voor een duurzame bank en zag voor onze vereniging duurzame mogelijkheden. We besteedden behoorlijk veel geld aan energie. We spelen veelal ’s avonds en het verlichten van de grote velden met 72 grote lampen kost al snel vijftig euro per uur. Daarnaast hebben we een eigen sporthal die we moeten verwarmen.”

“Het is vervolgens best een zoektocht om tot de juiste oplossingen te komen. We hebben een duurzaamheidsscan van de gemeente gehad, dat is een goed beginpunt. Daarna moet je onder meer de juiste partijen vinden en selecteren. Je zult eerst de juiste kennis moeten verzamelen. Kijk daarvoor eerst binnen je eigen vereniging, er is vaak al veel kennis in huis. Je moet dit alleen nog zien te mobiliseren.” Penningmeester De Bie vult aan: “Het is noodzakelijk dat je een financieel en technisch specialist hebt. Voor het technische gedeelte huurden we iemand in. De energieleveranciers denken op technisch vlak niet met je mee, dus gesprekken met hen verliepen wat moeizaam. We vonden het bijvoorbeeld ook moeilijk om de technische vragen in te vullen bij het aanvragen van de leningen en subsidies.”

Naast de zonnepanelen nam Amsterdam Pirates ook maatregelen waardoor de club bijna helemaal van het gas af is. Alleen het koken gebeurt nog op aardgas. “We willen in de toekomst helemaal van het gas af dan betalen we ook geen standaard aansluitkosten meer”, aldus Gijsbers. “Op het dak liggen ‘heat pipes’, hier loopt water door dat opgewarmd wordt door zonnestraling. De heat pipes zijn aangesloten op een aantal containers met water. En we hebben een aardwarmtesysteem in de grond. Al deze technische snufjes zorgen er samen voor dat we 91.000 kWh per jaar opwekken. Dat is ongeveer gelijk aan wat 27 gemiddelde huishoudens gebruiken. En zestig procent van wat wij jaarlijks gebruiken. Binnenkort is op onze website terug te zien wat we op dat moment precies opwekken.”

“Met een vereniging heb je niet de financiële middelen om een grote investering te doen – voor dit project tussen de twee en drie ton. Je wilt de kosten zo laag mogelijk houden zodat de ledencontributie niet omhoog hoeft en het meeste geld daadwerkelijk aan de sport wordt besteed. Het is voor ons dus ideaal dat er subsidies en voordelige leningen beschikbaar zijn voor het verduurzamen van de vereniging.

We hebben de subsidieregelingen EDS en SDE+ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO ontvangen. De EDS subsidie is een investeringssubsidie voor duurzame maatregelen bij sportverenigingen en de SDE+ subsidie is een (teruglever)subsidie; een subsidie die je ontvangt per opgewekte Kwh o.a. zonnepanelen. En we hebben een voordelige lening, het Duurzaamheidsfonds, van de gemeente Amsterdam. Met behulp van deze middelen kost het ons feitelijk niet meer. De kosten worden verspreid over een langere periode en uiteindelijk verdienen we alles terug. De lening moeten we bijvoorbeeld binnen veertien jaar terugbetalen en de zonnepanelen gaan vijfentwintig jaar mee.”

Voorzitter Gijsbers is trots op de duurzame oplossingen die zijn vereniging realiseerde. “Wij willen een innovatieve vereniging zijn. Het was een goede stap van de penningmeester om met een duurzame langetermijnvisie te komen en deze zorgvuldig uit te werken. Wij zijn heel blij met het resultaat en raden het zeker andere verenigingen aan. Het was de moeite waard en als er verenigingen zijn die meer informatie willen dan zijn ze van harte welkom om eens langs te komen.”