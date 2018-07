Mooi, alweer een groot zonnedak erbij in Nederland. Het grootste zonnedak van Amsterdam met 10.000 zonnepanelen komt op het dak van het distributiecentrum van Ter Haak in de Amerikahaven in de Amsterdamse haven. De zonnepanelen leveren binnenkort 2,7 MegaWatt aan energie op.

De zonnepanelen komen te liggen op het dak van op het 30.000 m2 grote Multipurpose Distributie Centrum. Met de energieopbrengst is het niet meer nodig dat Ter Haak, de United Stevedores Amsterdam (USA) Terminal en omringende bedrijven energievan het publieke netwerk afnemen. Voor de Ter Haak Group is dit de eerste stap in de energietransitie. Het oudste stuwadoorsbedrijf in de Amsterdamse haven overweegt om meer zonnepanelen op andere loodsen te plaatsen.

Het zonnedakrecord in Amsterdam lag tot voor kort in handen van Nissan. De Japanse autoproducent liet eerder bijna negenduizend zonnepanelen op het dak van zijn distributiecentrum in de Amsterdamse haven leggen. De opbrengst ging naar 900 Amsterdamse huishoudens die zelf geen ruimte hadden voor zonnepanelen. Het Nederlandse zonnedak record is op dit moment het zonnedak op het XXL Distributiecentrum van het Amerikaanse modemerk Michael Kors in Venlo met 28.000 zonnepanelen.

