Geschreven op 25-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op het kantoor van kassenbouwer KUBO aan de Vlotlaan in Monster zijn door Royal Brinkman 2.267 zonnepanelen geplaatst met een totaal geïnstalleerd vermogen van 623,4 kilowattpiek.

KUBO bouwt en realiseert al jaren complete kasprojecten in binnen- en buitenland.

Een van de kasconcepten van KUBO is het Ultra-Clima-concept dat duurzaam en energiezuinig is. De productie van deze kassen is altijd in eigen hand geweest.

In Monster staat niet alleen het kantoor van KUBO, maar ook de fabriek om deze hightechkassen te produceren. De fabriek is uitgerust met lasrobots en lasersnijmachines. Vanaf nu worden deze machines gevoed door de elektriciteit van zonnepanelen die op het dak van de fabriek zijn gemonteerd.