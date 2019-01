Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

EMMA Safety Footwear in Kerkrade en Volta Solar hebben op vrijdag 21 december 2018 een intentieovereenkomst getekend voor de exploitatie van in totaal circa 8200 zonnepanelen op het dak van de gebouwen van EMMA en op een 2,5 ha groot grondperceel dat grenst aan EMMA’s nieuwe bedrijfscomplex aan de Tunnelweg 104 in Kerkrade.

De veiligheidsschoenenproducent, marktleider in de Benelux en sinds dit jaar gevestigd op bedrijventerrein Dentgenbach in Kerkrade, heeft vandaag het benodigde 2,5 ha groot grondperceel gekocht van de gemeente Kerkrade. Met het totale project is een investering gemoeid van bijna 2 miljoen euro.

De intentieovereenkomst met Volta Solar houdt in dat EMMA de daken en de grond beschikbaar stelt en dat Volta Solar, dochterbedrijf van Volta Limburg, het zonnepanelenveld realiseert en het geheel zal exploiteren in samenwerking met een van zijn zakenpartners. De 8.200 zonnepanelen, waarvan 1.900 panelen op het dak van de gebouwen en 6.300 panelen op het grondperceel, leveren circa 2.600.000 kilowattuur aan energie op, waardoor EMMA Safety Footwear zelfvoorzienend van lokaal opgewekte duurzame energie kan profiteren.

Dion Schneider, wethouder Economische Zaken van de gemeente Kerkrade: ‘Door de verkoop van deze 2,5 hectare aan EMMA gaan economie en duurzaamheid hand in hand. Daardoor raakt dit succesvol internationaal opererende bedrijf nog meer verankerd in Kerkrade en de daarmee samenhangende werkgelegenheid van 160 medewerkers. Bovendien wordt met de realisatie van dit project invulling gegeven aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Vandaag is het startschot gelost voor de realisatie van het eerste zonnepanelenveld in Parkstad Limburg.’

