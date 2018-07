Geschreven op 28-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bij drukkerij AMV is vorige week een zonnepaneelinstallatie op het dak geïnstalleerd.

Het zonnedak gaat voor een groot deel het eigen benodigde energieverbruik opwekken.

Hiermee laat drukkerij AMV zien dat zij graag investeert in duurzame energie.

De installatie is geleverd door BestWatt uit Barneveld. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opwekken van duurzame energie. Dit doen ze door middel van het installeren van zonnepanelen en de plaatsing van kleine windmolens. Deze kleine windmolens worden naar wens in geheel eigen bedrijfsstijl incl. logo geleverd en zijn daarmee ook zeer geschikt als reclamezuil en voor PR doeleinden.