De lokale Coöperatie voor Duurzame Energie “De Groene Stroom” u.a. is een burgerinitiatief van betrokken Ridderkerkers die fossiele energie graag willen inruilen voor schone, duurzame energie en daarbij hun portemonnee niet willen vergeten.

Dat willen ze doen door het opzetten van duurzame energieprojecten, door voordelige duurzame energie (groene elektriciteit) voor de leden in te kopen en door samen te werken met andere organisaties die dezelfde doelstellingen hebben.

De Groene Stroom heeft in samenwerking met de gemeente Ridderkerk 510 zonnepanelen geplaatst op het dak van zwembad en recreatiecentrum De Fakkel in Ridderkerk. Er is wekenlang hard gewerkt aan de renovatie van het dak van recreatiecentrum De Fakkel. Tijdens dit proces zijn er ook 510 zonnepanelen op een oppervlak van zo’n 850 vierkante meter geplaatst door Zon & Zo uit Alblasserdam.

De hypermoderne panelen, geleverd door het in Ridderkerk gevestigde bedrijf Ritek, produceren genoeg stroom om ruim veertig huishoudens te kunnen bedienen. De gemeenteraad besloot vorig jaar tot het subsidiëren van het project, dat past bij het streven van de gemeente naar meer duurzame vormen van energie-opwekking. De opgewekte stroom wordt verkocht aan het Barendrechtse bedrijf Anode Energie. De totale jaaropbrengst is in het eerste volledige jaar zo’n 137.000 kWh. De opbrengsten zijn voor de gemeente.