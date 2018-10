Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op het dak van Volvo Car Gent is energiebedrijf Eneco gisteren begonnen met de installatie van 15.000 zonnepanelen. Daarmee wil de autofabrikant 5,4 procent van zijn stroom produceren. Elke personeelslid kan tot duizend euro investeren in het project.

In 2025 wil de Zweedse autofabrikant energieneutraal zijn. In 2008 startte Volvo Car Gent met de aankoop van groene stroom uit waterkrachtcentrales.

In 2010 bouwde het bedrijf drie windmolens en sinds 2016 ligt er een warmtenet tussen Volvo en papierfabriek Stora Enso, aan de andere kant van de haven. Gisteren deed de autobouwer een nieuwe stap en werd gestart met de installatie van 15.000 zonnepanelen op het dak.

‘Wat Volvo maakt, heeft een effect op het milieu. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar, we hebben een voorbeeldfunctie en willen onze wagens zo duurzaam mogelijk produceren. Deze zonnepanelen moeten 5,4 procent van ons stroomverbruik afdekken’, zegt Eric Van Landeghem, tot voor kort plant manager bij Volvo Car Gent en nu vicepresident Global Production Operations.

De zonnepanelen produceren op piekmomenten vijf megawatt, wat overeenkomt met het energieverbruik van 1.300 gezinnen. Daar is een oppervlakte van vijftigduizend vierkante meter of tien voetbalvelden voor nodig.

Het wordt niet het grootste zonnepanelenpark van Gent. Op het dak van Flanders Expo bijvoorbeeld ligt 53.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Maar, Volvo Car Gent heeft nog daken over en er wordt nu onderzocht of er in de toekomst nog zonnepanelen bij gaan komen.

Het hele project moet tegen het einde van het jaar klaar zijn en kost tussen vier en vijf miljoen euro. Volvo Car Gent betaalt daar niets van. Energiebedrijf Eneco betaalt 75 procent van de kosten en voor de rest leent het geld bij het personeel van Volvo. ‘Zij kunnen tussen 250 en 1.000 euro investeren in dit project. Gedurende zes jaar krijgen ze een rendement van vier procent. Veel meer dan op een spaarboekje’, zegt Iwein Goigne, ceo van Eneco Solar. Als er geen miljoen euro wordt opgehaald bij het personeel, kunnen ook geïnteresseerde Gentenaars intekenen.

Alle geproduceerde energie gaat naar Volvo Car Gent, dat in ruil voor het ter beschikking stellen van de daken, elektriciteit koopt voor een goedkoper tarief.