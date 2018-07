Geschreven op 24-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Wethouder Elsje de Ruijter van gemeente Vlieland en kolonel Paul de Witte van het Commando Luchtstrijdkrachten verbonden op vrijdag 6 juli symbolisch twee dikke stroomkabels met elkaar.

Zij openden daarmee officieel de nieuwe zonneakker op het militaire kampement de Vliehors. De zonneakker met zo’n 4000 panelen staat op een terrein van 0,8 hectare.

Het zonnepark is gebouwd op de plek waar tot voor kort de legeringsgebouwen van het voormalige cavalerie schietkamp van de Koninklijke Landmacht stonden. In overleg tussen Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Vlieland werd herbestemming van deze gebouwen op deze locatie onmogelijk geacht.

Het Rijksvastgoedbedrijf, mede-initiatiefnemer van de zonneakker, begeleidde de sloop van de legeringsgebouwen op het militaire terrein en zorgde ook voor de inpassing en aansluiting van infrastructuur en de opstelling en afhandeling van de akte voor vestiging van het opstalrecht voor de zonneakker.

Met dit project geven de gemeente, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf invulling aan de doelen op het gebied van duurzaamheid. Zonnepark De Vliehors heeft een oppervlakte van 0,8 ha en bestaat uit 4048 dakpansgewijs geplaatste panelen. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het openbare net. De zonneakker zal met een opbrengst van bijna 1 MW voldoende elektriciteit opwekken voor zo’n 250 huishoudens. De exploitatie en het beheer van de zonneakker is in handen van de Energie Coöperatie Vlieland. Ook op de vliegbases in Leeuwarden en Eindhoven zijn zonneakkers in voorbereiding.

