Geschreven op 25-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Nederland krijgt er steeds meer zonnepanelen bij. Vorig jaar zijn ruim vier miljoen panelen geïnstalleerd. Dat meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

Daarmee groeit de zonne-energiesector twee keer zo snel dan het wereldwijde gemiddelde, blijkt uit het Dutch Solar Quarterly rapport.

De meeste zonnepanelen worden gebruikt voor zogenoemde zakelijke toepassingen, zoals op bedrijfsdaken en in zonneparken. Wel leidt de snelle groei in sommige gebieden tot netwerkproblemen. Zie: Rem op Zonne-energie In Groningen, Drenthe En Overijssel Door Overbelast Stroomnet en Enexis en TenneT: in 6 gebieden geen transportcapaciteit meer beschikbaar voor nieuwe zonneparken

Volgens directeur Rolf Heynen van Dutch New Energy Research is zonne-energie voor netbeheerders ongrijpbaar. Hij wijst er daarbij op dat een windpark tot tien jaar vooruit wordt gepland en een zonnepark binnen een jaar kan worden gebouwd. Verder is er sprake van personeelstekort, zowel bij netbeheerders als de installatiesector. “De snelle groei van zonne-energie, een essentieel onderdeel van het klimaatakkoord, kan daardoor in gevaar komen”, waarschuwt Heynen dan ook.

Hij constateert wel dat de Nederlandse markt internationaal achterloopt. “De problemen waar we nu tegenaan lopen speelden tien jaar geleden al in andere landen, zoals Duitsland. Daar moeten we van leren.” Dutch New Energy Research heeft daarom het initiatief genomen voor een gesprek tussen netbeheerders en de zonne-energiesector.

