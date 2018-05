Geschreven op 17-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

ZonnepanelenDelen heeft een zonfonds opgericht, waaraan de Rabobank maximaal 15 miljoen euro verstrekt.

ZonnepanelenDelen koppelt de kracht van directe participatie en bankfinanciering samen tot de beste projectfinanciering voor zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie.

Dit zorgt uiteindelijk voor de realisatie van een veelvoud van zonne-energieprojecten.

ZonnepanelenDelen biedt met dit zonfonds één loket voor de totale financieringsaanvraag. Ondernemers beschikken hierdoor sneller over de benodigde financiering. Het aanbod is speciaal gericht op zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie van 250 kWp tot 1 MWp. Een groot deel van het eerste fonds is inmiddels al gereserveerd.

Volgens brancheorganisatie Holland Solar is financiering het probleem voor deze projecten om tot realisatie te komen. De financieringsoplossing van ZonnepanelenDelen draagt significant bij aan de versnelling van zonne-energie in Nederland.

Rabobank verstrekt een langlopende financiering van maximaal 15 miljoen euro aan het zonfonds, zodat organisaties eenvoudig financiering kunnen aantrekken voor zonnepanelen op het eigen dak. Deze financiële slagkracht gaat ZonnepanelenDelen combineren met haar expertise in zonne-energie en haar online platform.

Dankzij de al bestaande efficiënte werkwijze van ZonnepanelenDelen is het mogelijk om al vanaf EUR 200.000 een projectfinanciering te verstrekken. Met de lening van het Zonfonds, in combinatie met financiering via particuliere investeerders, kunnen organisaties eenvoudig een substantieel deel van het kapitaal aantrekken om zonnepanelen aan te schaffen.

Organisaties ontvangen binnen 24 uur na de aanvraag een financieringsvoorstel. Met de projectfinanciering krijgt men toegang tot Horizon, de software van ZonnepanelenDelen, waarmee een project eenvoudig wordt gemonitord en beheerd. De projecteigenaar, de installateur en de financier hebben allemaal toegang tot de software en zorgen samen dat de zonnepanelen optimaal worden ingezet.