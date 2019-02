Geschreven op 31-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonatlas zet zich in voor het verduurzamen van Nederland. Dit doen wij samen met u en lokale energie initiatieven. Op de Zonatlas kaart kunt u zien welke van uw buurtgenoten ook goed zonnepanelen kunnen plaatsen. Samen staan we sterker!

Is uw dak minder geschikt? Er zijn vaak genoeg andere opties. Neem contact op met uw lokale energie coöperatie of bezoek uw gemeentelijke Zonatlas pagina voor meer informatie over lokale initiatieven.

Zonatlas is hét zonne-energie platform van Nederland. Zonatlas heeft de geschiktheid van bijna alle daken in Nederland in kaart gebracht. Door gebruik te maken van hoogtedata, weerdata, en invallende zonnestraling zijn de hellingshoek, oriëntatie, schaduwvlakken en daarmee de zonne-energie opbrengst van uw dak berekend. En wel op 30cm nauwkeurig!

Zonatlas wordt o.a. gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van elke gemeente in Nederland een 3D model gemaakt in combinatie met kadaster gegevens. Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen.

Zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Met Zonatlas zorgen gemeenten er voor dat alle inwoners over onafhankelijke en nauwkeurige informatie beschikken over de zonnestroompotentie van hun dak.

Zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak. Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn.

