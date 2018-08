Geschreven op 5-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op bedrijventerrein De Waarderpolder in Haarlem wordt hard gewerkt om daken vol te zetten met zonnepanelen.

Drieentwinig bedrijven doen mee met een project om in totaal 32.000 panelen op daken te plaatsen.

Dat levert naar schatting 9.000.000 kWh aan stroom op die de bedrijven zelf zullen gebruiken.

Het collectieve project Zon op Bedrijfsdaken in de Waarderpolder werd eind 2017 in gang gezet door gemeente Haarlem en Parkmanagement Waarderpolder. Reden was de wens het enorme dakoppervlak van bedrijfspanden in de Waarderpolder te benutten en de ambitie van de gemeente om de CO2-uitstoot in de stad terug te dringen. Bedrijven reageerden positief op het initiatief. Jan Gerritsen, eigenaar van het pand van Walki BV, vertelt: “Ik loop al jaren rond met plannen voor zonnepanelen. Toen ik werd benaderd voor dit project, zag ik geen enkele reden meer om het uit te stellen. Econnetic, het adviesbureau waarmee Parkmanagement Waarderpolder in dit project samenwerkt, heeft het geweldig geregeld en goed voorbereid.”

Door de krachten te bundelen laten 23 ondernemers uit de Waarderpolder zien wat je met samenwerking kan bereiken. Het project heeft een potentie van in totaal 6,5 hectare aan zonnepanelen, dat is het oppervlak van bijna 10 voetbalvelden. De komende tijd zullen onder meer de individuele businesscases voor de bedrijven worden opgesteld en krijgen de daken een technische controle. De Haarlemse wethouder van Economie, Duurzaamheid en Mobiliteit, Cora Yfke Sikkema, is blij met dit eerste resultaat. “Heel mooi om te zien hoe constructief het bedrijfsleven in de Waarderpolder de uitdaging van minder CO2-uitstoot en meer duurzame energieopwekking oppakt. Ik zie veel kansen op het Business Park.”

Binnenkort kunnen bedrijven zich aanmelden voor een tweede project voor zonnepanelen op het bedrijventerrein Waarderpolder.

