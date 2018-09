Geschreven op 25-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De eerste twee particuliere zonneparken in Dordrecht zijn vrijdag 14 september officieel in gebruik genomen.

Dordtenaren investeerden via Drechtse Energie in 890 zonnepanelen op twee gemeentelijke daken: het Stadsdepot en Sport+ op het Leerpark. Een derde Zon op Andermans Dak-project volgt binnenkort.

De twee zonneparken wekken samen gemiddeld 220 Megawatt per jaar op. Goed voor de energieleverantie aan 60 huishoudens en een besparing van 111.417 kilo CO2-uitstoot per jaar. Tijdens de feestelijkheden werd bekend dat de gemeente een derde locatie beschikbaar heeft gesteld: de sporthal aan de Spirea.

Stichting Drechtse Stromen onderzoekt of dit dak sterk genoeg is, anders wordt een ander dak gezocht. Wethouder Rik van der Linden noemde het fijn dat de gemeente en de burgerinitiatieven in korte tijd zo’n honderd Dordtenaren hebben kunnen bedienen. Projectleider Arnoud Offerhaus van Drechtse Energie is trots dat in relatief korte tijd met de inzet van gemeente, leveranciers en vele vrijwilligers zo’n groot project tot stand is gekomen. ,,We hebben de ambitie dat binnen een jaar alle bewoners in de Drechtsteden hebben kunnen meedoen aan een Zon op Andermans Dak-project.”

De Zon op Andermans Dak-projecten zijn bedoeld voor mensen die geen of te weinig panelen kwijt kunnen of mogen op hun eigen dak. De deelnemende bewoners hebben zich verenigd in een coöperatie en één tot maximaal veertig panelen gekocht om hun eigen stroomverbruik te compenseren. De gemeente Dordrecht stelt de daken voor minimaal 25 jaar gratis ter beschikking, Drechtse Energie beheert en beslist over de parken.

Na projecten in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is Dordrecht de derde gemeente in de Drechtsteden waar de samenwerking met de lokale overheid tot stand is gekomen. Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder duurzaamheid in de Drechtsteden zei te verwachten dat de andere gemeenten snel volgen: ,,Het is eigenlijk eigen dak, want de daken van overheidsgebouwen zijn van ons allemaal.”

Behalve gezamenlijk zonne-energie opwekken, is ook het gezamenlijk opwekken van windenergie dichterbij gekomen nu Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een vergunning hebben afgegeven voor de bouw van een windturbine op de locatie Krabbegors. De windturbine op Krabbegors is een samenwerking van de Energiecoöperatie Dordrecht (opgericht door de gemeente Dordrecht en afval- en energiebedrijf HVC) en Drechtse Energie, een burgercoöperatie die burgers wil laten meeprofiteren van de opwek van energie.