Geschreven op 3-3-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Stichting Zomerbad Peize krijgt van provincie Drenthe een subsidie van 78.500 euro om de laatste stap te kunnen zetten en het zwembad energieneutraal te maken.

De stichting realiseert in overleg met wijkbewoners een zonnepark waar ook de wijk en andere verenigingen op aangesloten kunnen worden.

“Een mooi voorbeeld van een zogeheten wijkaanpak. De stichting heeft samen met coöperaties en omwonenden nagedacht hoe er voordeel behaald kan worden door krachten te bundelen. Dat is breed en effectief samenwerken!”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De wijkaanpak is uitgewerkt door een pool van vrijwilligers uit de stichting Zomerbad Peize, de Energiecoöperatie Noordseveld, Buurtkrachtteam Kortland, sportverenigingen, gemeente Noordenveld, natuurinstellingen en andere lokale bedrijven.

In het zonnepark komen vierhonderd zonnepanelen, waarvan er tweehonderd nodig zijn voor het zwembad. De andere tweehonderd kunnen worden gebruikt door verenigingen en wijkbewoners. Het zonnepark wordt voor het zwembad aangelegd en in overleg met de omwonenden ingepast in de omgeving.

Het Zomerbad Peize heeft de afgelopen twee jaar al de nodige stappen gezet om aardgasloos tot energieleverend te worden. In 2015 plaatste het zwembad afdekkleden om energie te besparen, waardoor het gasverbruik omlaagging van 30.000 m3 aardgas naar 17.000 m3 aardgas per seizoen. Daarna demonteerde een enthousiaste groep technisch onderlegde vrijwilligers die het Zomerbad een warm hart toedragen de oude gasinstallatie.

Met de aanleg van warmtepompen slaagde het zwembad erin om in 2018 aardgasloos te worden. Daarmee werd het Zomerbad Peize het eerste zwembad in Nederland dat zonder gas wordt verwarmd. Het zwembad kreeg hiervoor een financiële bijdrage vanuit de gemeente Noordenveld.