Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Woningcorporatie De Bouwvereniging in Harlingen combineert het geplande onderhoud met energetische maatregelen en het installeren van zonnepanelen op bijna haar complete woningbezit.

Op deze manier worden de maximaal haalbare labelstappen gemaakt waarbij tevens gebruikgemaakt is van subsidiemogelijkheden. De Bouwvereniging maakt dit mogelijk zonder huurverhoging en met energiebesparing voor de huurder.

Op 19 april is installatiebedrijf Mensonides uit Harlingen begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op 1.850 huurwoningen van De Bouwvereniging in Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Op dit moment is al 83% van de huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Nog 291 huizen te gaan en dan is het project afgerond.

Betaalbaarheid van wonen is het speerpunt van het beleid van De Bouwvereniging. Daarom betalen de huurders van De Bouwvereniging geen

huurverhoging voor de zonnepanelen. De besparing op energiekosten is voor de huurder.

Om de huurders zo gauw mogelijk van deze besparing te laten profiteren worden alle zonnepanelen in één jaar geplaatst. De website Zon Op Je Huis geeft alle in formatie over het project aan huurders van De Bouwvereniging.

Vanaf 2014 is De Bouwvereniging actief bezig met het verduurzamen van woningen. Arnold Hiemstra, manager bedrijfsvoering: ‘Elke graad die je in huis hebt, moet je zo lang mogelijk vasthouden.’ Om dit te bewerkstelligen, worden daken, spouwmuren en vloeren geïsoleerd. Waar nog niet aanwezig wordt HR++ glas geplaatst, worden ketels vervangen en de ventilatievoorzieningen verbeterd.

Naast deze energetische maatregelen startte De Bouwvereniging in 2017 met het plaatsen van zonnepanelen op alle door te exploiteren woningen. Piet Frölich, coördinator strategisch onderhoud, vertelt over het gerealiseerde resultaat: ‘In de zomer van 2018 staat de teller al op meer dan 11.000 zonnepanelen op 1.350 woningen. Daar komen nog 150 woningen bij en daarnaast voorzien we ook alle nieuw te bouwen woningen van panelen.’ Het percentage van woningen met zonnepanelen loopt hiermee op naar ongeveer 85%. Door enerzijds energie te besparen en anderzijds energie op te wekken, worden de huizen duurzamer en gaan de woonlasten omlaag: een win-winsituatie.

