Woningcorporatie Accolade is volop bezig met het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen.

In de komende drie maanden worden 500 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Dat betekent 40 huurwoningen per week. Het project wordt nog voor de kerst afgerond.

De 500 woningen liggen verspreid over het werkgebied van woningcorporatie Accolade. Er worden zonnepanelen geplaatst in Drachten, Boornbergum, Jubbega, Joure, Sneek en Franeker. De plaatsing en aansluiting wordt gedaan door Tautus uit Heerenveen.

Per huis gaat het om zes tot tien zonnepanelen afhankelijk van de oppervlakte van het dak. Voor de huurders is de plaatsing van zonnepanelen zonder een directe tussentijdse huurverhoging of een eigen bijdrage. Tot nu toe doen alle bewoners mee.

Doel van woningcorporatie Accolade is dat in 2020 alle 16.000 huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben. De corporatie willen zo de CO2-uitstoot beperken en de woonlasten betaalbaar houden. Accolade plaatste de afgelopen jaren al zonnepanelen op 430 bestaande woningen. Daarnaast bouwden men 166 zeer energiezuinige nieuwe woningen. Dit jaar komen er ook nog zonnepanelen op 94 woningen in de Heerenveense wijk De Akkers. Om verder te werken aan het duurzame doel zet men ook voor volgend jaar stappen. Zo worden voorbereidingen getroffen om 650 appartementen en 1.000 eengezinswoningen in 2019 te voorzien van zonnepanelen.

Zie ook: Woningcorporatie De Bouwvereniging in Harlingen Plaatst Zonnepanelen Op 1850 Huurwoningen – Zonnepanelen Op Daken Appertemencomplexen Woningcorporatie Woonpalet by Zeewolde Zon – Zonnepanelen Voor 3.000 Huurwoningen Woonforte by De ZonCorporatie –3.000 Huurwoningen Voorzien van Zonnepanelen by De Alliantie – Subsidie Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) Volledig Aangevraagd – Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels – Minister Eric Wiebes: 12 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2018 – Subsidie Energiebesparing Eigen Huis Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) – Grootschalige Verduurzaming VvE-Appartementen: Een Nieuw Financieringsmodel – Woningcorporatie Mitros in Utrecht Plaatst Twee Kleine Windmolens op Dak Hoofdkantoor – De Energieleverende Hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht by Inside Out Renovatie – De 100%GZNDWonen Challenge: Op Zoek Naar De 100% Gezonde Woning by Mitros – Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten winnaar NET-Trofee – Active Warmth Elektrische Muurverwarming Voor Ymere Woningen: Slim, Innovatief en Duurzaam – Het Groene Sedum Dak van 1700 Vierkante Meter op Wooncomplex De Halve Wereld in Amsterdam –Haarlemse Wijkje Hof van Egmond: Renovatie Naar Nul-Op-De-Meter Woningen by Pré Wonen