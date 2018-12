Energie en Besparing Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Unica Energy Solutions, OfficeVitae en Arup gaan in 2019 aan de slag om het Provinciehuis van Zuid-Holland slim te maken. Dat maakte gedeputeerde Jeannette Baljeu 10 december bekend.

Unica Energy Solutions , OfficeVitae en Arup krijgen als winnaars van de EnergyChallenge SmartBuilding Zuid-Hollandplein 1 de opdracht om het Provinciegebouw slimmer, comfortabeler en energiezuinig te maken. Samen winnen ze een bedrag van 160.000 euro. Daarnaast is er nog een bedrag van 40.000 euro beschikbaar voor verdere innovatie. Strukton Worksphere ging naar huis met een eervolle vermelding voor de professionele presentatie.

Gedeputeerde Baljeu: Deze challenge past in een bredere ambitie. De Provincie Zuid-Holland wil dat al haar eigen gebouwen voor 2040 klimaatneutraal zijn.

Vanaf 2019 gaan we grootscheeps aan de slag met ons hoofdgebouw. De winnaars van de challenge richten zich op de andere gebouwdelen, zodat we op meerdere vlakken gelijktijdig vooruitgaan.

Helaas alweer een gedeputeerde die maar wat roeptoetert. Heeft ergens de kreet klimaatneutraal opgevangen, maar heeft geen idee waar het allemaal over gaat.

Klimaatneutraal kan natuurlijk niet, dat bestaat zelfs helemaal niet en is per definitie een vorm van greenwashing. Men bedoelt natuurlijk energieneutraal en dat kan wel.

De drie winnaars van de EnergyChallenge zijn innovatieve bedrijven die van een gewoon gebouw een ‘slim gebouw’ maken, dat dankzij data-analyse precies ‘weet’ wat de gebruikers van het gebouw nodig hebben en wat het energieverbruik is. Zoals Christa Vaan van Arup het verwoordde: “Wij creëren een digitale tweeling van het Provinciegebouw, waarmee veel beter te zien is waar een probleem nu echt zit. Die kennis is de basis voor maatregelen om het gebouw zo energiezuinig én comfortabel mogelijk te maken.”

Hoe slim het Provinciehuis ook wordt, primair is het de werkplek van 1600 medewerkers. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar het slimmer maken, maar vooral ook naar het creëren van een fijne werkomgeving. “Door te meten hoe het staat met bijvoorbeeld luchtvochtigheid, maar ook met plaatselijke vloerverwarming, kunnen we het comfort voor medewerkers verhogen. En als het gebouw goed gebruikt wordt, levert dat ook weer energiebesparing op” aldus Tako Werts van OfficeVitae.

De EnergyChallenge is verdeeld in drie delen: energieverbruik, comfort en een combinatie van beide items. Waar Arup zelf beide onderdelen omvat, zullen Unica en OfficeVitae straks de krachten bundelen. Arnaud van Beek-van Goor: “Wij zijn sterk in het verzamelen van data via slimme meters en sensoren. Als je dat combineert met de aanpak van OfficeVitae, krijg je echt een win-win”.

Samen met onder meer het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Den Haag heeft de Provincie Zuid-Holland de GreenCityDeal EnergieRijk Den Haag getekend. Daarin is afgesproken dat uiterlijk in 2040 alle eigen gebouwen energieneutraal zijn.

?

Zie ook: Green City Deal EnergieRijk Den Haag: Overheidsgebouwen In Den Haag Energieneutraal In 2040