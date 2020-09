Geschreven op 2-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp is onlangs gerenoveerd en levert sindsdien een bijdrage aan de duurzame opwekking van energie in Julianadorp.

Het uit de jaren negentig daterende winkelcentrum Dorperweerth is door eigenaar Hoorne Vastgoed gerenoveerd. De uitstraling van het winkelcentrum is dankzij de restyling sterk verbeterd, waarmee het klaar is voor de toekomst.

In samenwerking met de winkeliers zijn de gevels, dakconstructies en luifels geschilderd. Verder is een openbaar toilet toegevoegd, led-0verlichting aangebracht en is het dak vernieuwd. Met het oog op de verduurzaming van het ruim 4.200 m2 grote winkelcentrum zijn op het dak van het filiaal van Vomar Voordeelmarkt bijna 2.000 m2 zonnepanelen geplaatst. De opbrengst daarvan is genoeg om circa 40 eengezinswoningen gedurende één jaar van energie te voorzien.

Winkelcentrum Dorperweerth vervult in het 14.000 inwoners tellende Julianadorp een belangrijke functie voor zowel inwoners als toeristen. Een belangrijk pluspunt is de beschikbaarheid van circa 400 gratis parkeerplaatsen in het openbaar gebied, dat naar verwachting begin 2021 ook een upgrade zal krijgen.

Tijdens de renovatie ging in de winkels, waaronder een Vomar Voordeelmarkt en aanvullende verswinkels als slager & groenten- en fruitspeciaalzaak, de verkoop gewoon door. Dat lukte mede dankzij een goede afstemming tussen Hoorne Vastgoed en de huurders.

Vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed werkt primair voor het zusterbedrijf Vomar Voordeelmarkt. Daarbij ligt een sterk accent op retail en woningbouw. Hoorne Vastgoed realiseerde in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht tientallen projecten. Die lopen in aard en omvang sterk uiteen, maar hebben één ding met elkaar gemeen: samenwerking met gemeenten, bewoners, ondernemers en andere direct betrokkenen op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Door Hoorne Vastgoed gerealiseerde projecten worden meestal toegevoegd aan de eigen beleggingsportefeuille.

Zie ook: DEKA Opent Duurzaamste DekaMarkt van Nederland in Heemskerk – Lidl Supermarkt Wieringerwerf: Duurzaam, LED-Verlichting En 480 Zonnepanelen Op Het Dak – Alle Lidl Supermarkten In Nederland 100% Aardgasvrij – Lidl Distributiecentrum Waddixveen met 4000 Zonnepanelen en BREEAM Outstanding Certificaat – Lidl Distributiecentrum Oosterhout met BREEAM Outstanding Certificaat – Lidl, Champion en Match kiezen voor Fairtrade – Lidl Zero Woerden: De Eerste Energieneutrale Circulaire Lidl Winkel Van Nederland by Lidl – PLUS Supermarkten Stoppen Verkoop Wegwerp Plastic Servies: Herbruikbare Bekers en Servies – Jumbo Supermarkten Gaan Energie Besparen: Afdekking Koel- en Vrieskasten – Duurzame Proteus Displays in PLUS Supermarkten by AB InBev – De Groenste Supermarkt van Nederland: Supermarkt PLUS in Olst – Albert Heijn Gaat Samen Met a.s.r. real estate Zonnepanelen Plaatsen Op Vijf Supermarkten