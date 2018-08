Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op een gedeelte van de verpachte grond gelegen aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe, een zakelijk recht te vestigen ten behoeve van NUON Wind, mits andere partijen daar geen interesse in hebben.

Het gaat hierbij om een nieuwe uitgifte in recht van opstal ten behoeve van 1 windturbine welke is gelegen aan de noordzijde van een door NUON te ontwikkelen windturbinelijn in het project Windenergie A16.

Het betreft hier een lijnopstelling van in totaal 6 windturbines waarbij de grondpositie van de overige 5 turbines in handen is van NUON Wind.

Andere partijen kunnen kenbaar maken of zij ook interesse hebben in het verkrijgen van een opstalrecht op deze locatie. Geïnteresseerde partijen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die gesteld zijn aan de huidige exploitant. Indien een of meerdere andere partij(en) zich uiterlijk donderdag 6 september 12:00 uur aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie een openbare inschrijving starten.

De locatie is gelegen op een perceel aan de Zwaluwsedijk 3 te Lage Zwaluwe en is gelegen in een perceel landbouwgrond welke door het Rijkvastgoedbedrijf wordt verpacht. De betreffende percelen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens een agrarische bestemming.

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te worden. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met vier gemeenten het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Hiertoe is een aantal jaren geleden gestart met het project WindA16, waarbinnen 28 windturbines worden geplaatst langs de A16, op een aantal daarvoor aangewezen locaties. De provincie is hiervoor een Provinciaal Inpassingsplan gestart, de verwachting is dat dit Provinciale Inpassinsplan in september door de Provinciale Staten zal worden goedgekeurd.

Zie ook: Windpark Streepland Langs De A16: Eerste Tender Wind Op Land by Rijksvastgoedbedrijf – WindA16: Windenergie Langs de A16: 28 Windmolens Langs de A16 Goed voor 100 MW – De ZonneWIJde Breda op Bedrijventerrein Steenakker in Breda by Breda DuurSaam – Energielandschap Van De Toekomst: Energieprijsvraag Voor Gebied Rond A16