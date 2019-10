Geschreven op 2-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Sinds vandaag is het Windplatform een feit! Daarmee start een gezamenlijke verkenning van Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie en gemeente Groningen naar de haalbaarheid van windenergie rondom de stad.

Grunneger Power ziet deelname aan de verkenning van Windenergie als een logische en essentiële stap. Het sluit aan bij het bestaansrecht als coöperatie: een energieneutraal Groningen, waar bewoners regie hebben over hun energie.

Tegelijkertijd realiseren men zicht dat de keuze voor deelname aan het Windplatform niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Samen verkennen we welke mogelijkheden er zijn. Specifiek onderzoeken we het gebied Westpoort aan de A7 en het gebied Roodehaan/Stainkoel’n bij de A7. Dit doen we onder de noemer Verkenning Windplatform.

Deze verkenning naar windenergie gaat anders dan tot nu toe gebruikelijk in Nederland. De ontwikkeling van windenergie is niet alleen meer iets van overheden of commerciële partijen: windenergie? ?is? ?alleen? ?aanvaardbaar? ?als? ?bewoners en ondernemers ?uit de omgeving betrokken? ?worden? ?bij? ?de? ?besluitvorming? ?en? ?realisatie,? ?en? ?als? ?biodiversiteit,? ?natuur, landschap? ?en? ?cultuur? ?worden? ?gerespecteerd.

De lusten en lasten die windenergie met zich mee kan brengen moeten eerlijk verdeeld worden. De omgeving kan meedenken, meebeslissen en – als er molens komen – profiteren van windenergieprojecten. Dit betekent niet alleen dat omwonenden – desgewenst – kunnen mee-investeren, maar bijvoorbeeld ook dat verbeteringen in het hele gebied ten goede komen aan alle bewoners van dat gebied.

