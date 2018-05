Geschreven op 17-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Windpark Westfrisia heeft Financial Close bereikt. In de tender- en contracteringsfase was BLIX Consultancy verantwoordelijk voor de contractering van de windturbines, de civiele en elektrische werken en de netaansluiting. Windpark Westfrisia heeft BLIX een vervolgopdracht gegeven voor het bouwmanagement.

Het windpark zal bestaan uit vijf windturbines die langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik worden gebouwd.

Jan Pronk van Windpark Westfrisia: “BLIX heeft de tender- en contracteringsfase strak geleid. Ze kennen de windturbine fabrikanten en de aannemers en hebben de contracten opgesteld. Het is een logische stap dat BLIX nu het bouwmanagement en de site supervisie verzorgen. Er is vertrouwen en ook in die fase van een windproject heeft BLIX een goed track record.”

In september 2017 kreeg het windpark een omgevingsvergunning. Windpark Westfrisia krijgt een vermogen van 12 MW. De realisatie van het windpark levert daarmee een belangrijke bijdrage om in 2020 de schone energiedoelstellingen voor Noord-Holland te halen. De eerste werkzaamheden zijn al gestart en naar verwachting is het windpark medio 2019 operationeel.

Enercon en VolkerWind gaan het windpark bouwen. Enercon levert en plaatst de vijf windturbines. VolkerWind is verantwoordelijk voor het realiseren van de toegangswegen en de bekabeling van de turbines naar het nieuw te plaatsen inkoopstation.