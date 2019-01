Geschreven op 10-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens om in januari of februari 2019 te starten met de aanbesteding voor het windpark Tweede Maasvlakte.

RWS beoogd hiermee voor 2023 een windpark op de zeewering van Maasvlakte 2 te laten realiseren dat zo veel mogelijk MWh duurzame energie opwekt tegen zo optimaal mogelijke maatschappelijke kosten.

Daarnaast is RWS voornemens de door het windpark opgewekte energie in te kopen om het elektriciteitsgebruik van de organisatie te verduurzamen.

Circa 7,5 km van de zeewering van de Maasvlakte 2 is bestemd voor het plaatsen van windturbines. Deze zeewering bestaat uit twee delen: de harde zeewering (NO-deel) en de zachte zeewering (ZW-deel).

De harde zeewering (circa 2,5 km lang) bestaat uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen.

De zachte zeewering (circa 5 km lang) bestaat uit strand en duinen.

Bij de harde zeewering is de bestemde ruimte voor windturbines binnendijks en bij de zachte zeewering is dit buitendijks. Het terrein dat bestemd is voor windturbines is in eigendom van de Staat.

RWS zal dit project aanbesteden via Tenderned. Het project wordt aanbesteed omdat er naast het verlenen van het recht om gronden te gebruiken, een overeenkomst zal worden afgesloten voor de afname door RWS van de door het windpark op te wekken duurzame energie. De aanbesteding vindt plaats volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog als bedoeld in de Aanbestedingswet. Het gunningscriterium is dat van de economisch meest voordelige inschrijving met beste prijs-kwaliteitverhouding.