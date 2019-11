Geschreven op 30-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In een afgelegen gebied bijna acht keer de grootte van Manhattan bedekt met miljoenen jonge dennenbomen, is Europa’s grootste onshore windpark in aanbouw: Windpark Markbygden.

Het Windpark bestaat als het helemaal klaar is uit maar liefst 1.101 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 4 GW.

De windturbines worden geplaatst bovenop 130-meter hoge torens met een snelheid van ongeveer twee per week op de site in Noord-Zweden.

Windpark Markbygden is een project van Svevind en heeft investeerders aangetrokken uit een breed spectrum van energie en financiering. Bedrijven zoals General Electric en Macquarie Group zullen $ 7 miljard gaan investeren. Het windpark zal van vitaal belang zijn voor de Zweedse stroomvoorziening. Wanneer het park is voltooid, zal het bijna net zoveel stroom genereren als de twee reactoren in de kerncentrale van Vattenfall in Zuid-Zweden die eind volgend jaar zullen sluiten.

Een deel van de elektriciteit zal ook worden verkocht aan klanten, waaronder aluminiumproducent Norsk Hydro ASA onder een deal die de grootste in zijn soort was op het moment dat hij twee jaar geleden werd ondertekend.

Het ETT-project Markbygden (“Ett” betekent een in het Zweeds) is de derde fase van fase 1 en bestaat uit 179 geplande turbines met een gezamelijk vermogen van 917 MW.

Markbygden ETT is een samenhangend windpark, maar elektrisch verdeeld in drie windparken: Kilberget, Gråberget en Snöbergen.

Alle turbines zullen, eenmaal in bedrijf gesteld, via het bestaande 1200 MW substation Råbäcken worden aangesloten op het nationale 400kV-net van Svenska Kraftnät.

Wanneer de Markbygden-faciliteit in het volgende decennium wordt voltooid, zal het worden verbonden door een netwerk van onverharde wegen die langer zijn dan van Londen naar Parijs. Twee hoogspanningsleidingen op pylonen doorsnijden het vlakke landschap waar de turbines de enige andere oriëntatiepunten zijn. De Markbygden-faciliteit strekt zich uit over 111.000 hectare.

Fase 2 is het meest westelijke deel van het windenergieproject in Markbygden met een oppervlakte van ongeveer 160 km2. Er komen in principe 440 windturbines te staan met een gezamenlijk vermogen van 1,3 GW.