Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Vattenfall (voorheen NUON) gaat 64 miljoen euro euro investeren in windpark Haringvliet op Goeree Overflakkee in Zuid-Holland en windpark Moerdijk in Noord-Brabant.

Ook zijn contracten getekend met twee partijen die betrekking hebben op de aanleg, levering en bouw van de windturbines. De Nordex Group levert de 13 windturbines voor beide windparken.

Voor windpark Haringvliet is BAM Infra verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden, zoals het leggen van de kabels en leidingen van het windpark. De aannemer voor de civiele werkzaamheden voor windpark Moerdijk is nog niet bekend, de aanbestedingsprocedure hiervoor loopt nog.

Windpark Haringvliet bestaat uit totaal 6 windturbines die komen te staan in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark ligt rond de 22 megawatt. Hiermee kunnen ongeveer 22.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De hoogte van de windmolens is maximaal 150 meter. De bouw van het windpark zal begin 2019 starten. De windmolens maken deel uit van het energiepark Haringvliet Zuid van ongeveer 50 hectare waar in de toekomst ook een zonnepark aangelegd zal worden door Vattenfall. Ook zijn er plannen voor een batterij die energie kan op slaan.

Windpark Moerdijk krijgt 7 windturbines van totaal zo’n 27 megawatt, die komen te staan in het haven- en industriegebied van Moerdijk. Deze windmolens zijn maximaal 180 meter hoog en leveren stroom voor ongeveer 27.000 huishoudens. De bouw van dit windpark zal starten in het voorjaar van 2019. Ook bij dit windpark komt een zonnepark. Dit park zal ontwikkeld worden door de gemeente en Stichting Energie Transitie Moerdijk met steun en mede-financiering van Vattenfall.

Zie ook: Jacqueline Cramer: Overname Nuon Door Vattenfall Goed Nieuws Voor Klimaat – GVB Amsterdam Kiest Vanaf 2019 Voor 100% Nederlandse Duurzame Energie by Vattenfall – Windpark Hollandse Kust Zuid I en II: Chinook (Nuon Vattenfall) Zonder Subsidie Op Zee Bouwen – Bruinkool Energiecentrales in Duitsland Gaan Dicht: RWE en Vattenfall van Stand-By naar Sluiting