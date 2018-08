Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In 2019 start Pure Energie met de bouw van Windpark Deil met twee nieuwe Pure Energie windmolens! De gemeente Geldermalsen de vergunning gegeven voor de bouw van Windpark Deil in Gelderland.

Windpark Deil is een samenwerking tussen de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, Yard Energy en Pure Energie.

De verschillende opties zijn in een milieueffectrapportage vergeleken en daar is als beste variant uitgekomen om 11 windmolens in één lijn te plaatsen ten zuiden van de A15 aan weerszijden van de A2. Windpark Deil met 11 windturbines wordt door drie partijen gebouwd: 2 door Pure Energie, 5 door Yard Energy en 4 door Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Naar verwachting draaien deze molens eind 2019, begin 2020.

De nieuwe windmolens komen ter hoogte van knooppunt Deil (kruising van de snelweg A2 en A15). De exacte hoogte van de windturbines is nog niet precies bekend, maar de tiphoogte ligt tussen de 170 meter en 210 meter. De opbrengst per windmolen zal ongeveer 13,5 miljoen kWh per jaar zijn. Dat is genoeg om 4.500 Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Zie ook: Zonnepark Oude Kwekerij Lourier in Hazerswoude Dorp Met 4.752 Zonnepanelen by Pure Energie – Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge Met 12-14 Windmolens In Emmen by Pure Energie