AVRI sloot in 2016 haar vuilstort af. Er is een speciale deklaag op aangebracht en de bult moet 70 jaar rusten. AVRI benut het gebied graag voor energieopwekking.

In 2018 is een zonnepark aangelegd van ruim 10 hectare met 34.368 zonnepanelen. Op de oude vuilstort is ook plaats voor drie windmolens.

Een midden in de bult en twee aan weerszijden (oost en west) er net naast. AVRI gaat de zonnepanelen zelf exploiteren.

De ontwikkeling van het windpark is uitbesteed aan Betuwe Wind, een samenwerking van verschillende projectontwikkelaars en Burgerwindcoöperatie West-Betuwe.

De locatie van het windpark is het AVRI-terrein in Geldermalsen. AVRI is een uitvoerende dienst van Regio Rivierenland. AVRI houdt zich bezig met duurzame grondstoffeninzameling en efficiënt onderhoud van de publieke ruimte in deze regio.

Het AVRI-terrein wordt ingesloten door de spoorbaan Tiel-Geldermalsen aan de noordzijde, de Rijksweg A15 en de Betuweroute aan de zuid(oost)zijde en aan de westkant een motorcrossterrein gevolgd door het nieuwe industrieterrein Hondsgemet.

Aan de zuidzijde van het terrein, evenwijdig met de Betuweroute en de A15 zijn drie windturbines geprojecteerd. Windturbine één en drie zijn aan weerszijde van de stortberg gepositioneerd. Windturbine twee is op de stortberg gepositioneerd.

De windmolens gaan voldoende energie opleveren om ongeveer 6400 huishoudens van stroom te voorzien.

