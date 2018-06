Geschreven op 11-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Omstreden: windmolens in natuurgebieden. Als gevolg van het energieakkoord schieten windmolens als paddenstoelen uit de grond.

Voor 2020 moeten er nog zo’n duizend tot vijftienhonderd windturbines komen. Ook in natuurgebieden.

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft een rapportage gemaakt over de realisatie van windmolens in de bossen.

Nuon is in april gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van vier windmolens in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. Nog niet eerder in Nederland zijn windmolens in een bos geplaatst.

Het Robbenoordbos is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN), dat natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarisch gebied wil verbinden. Ingrijpen in het gebied mag alleen als het een maatschappelijk belang dient, de functie van het bos behouden blijft en natuurcompensatie plaatsvindt.

Voor het aanleggen van de vier windmolens zal ongeveer 3,5 hectare van in totaal 600 hectare bos worden gekapt, minder dan 1 procent van de totale oppervlakte. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare.

Zie ook: Kantoorverhuurder Merin Plaatst 33.000 Zonnepanelen op Daken Van Zeven Panden by Nuon – Windpark Moerdijk: Windpark Met 7 Windturbines op Industrieterrein Moerdijk by Nuon – The First SunForest in the World: Krijgt Nederland het Eerste Zonnebos ter Wereld?